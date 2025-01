Sport.quotidiano.net - Gli ultimi risultati. Scherma Prato, Palmieri conquista il bronzo

Una medaglia died una serie di piazzamenti di livello che lasciando ben sperare in chiave futura. E’ il bottino con cui laha concluso la seconda prova regionale diper quanto riguarda gli U17 e gli U20. Una manifestazione andata in archivio a Siena nei giorni scorsi, che ha visto sfidarsi in pedana i migliori giovani atleti della Toscana nelle varie specialità e nelle varie categorie agonistiche. E per quanto concerne in maniera più dettagliata il sodalizio pratese presieduto da Faustino Colombo, il miglior risultato lo hato il giovane Matteonella spada, piazzandosi sul gradino più basso del podio ed agguantando così una medaglia di. Hanno staccato il pass qualificazione nella categoria "Giovani Spada Maschile" anche Niccolò Innocenti e Niccolò Tomberli.