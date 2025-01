Quotidiano.net - Giorgia Meloni incerta sulla ricandidatura nel 2027: "Decisione da valutare"

Leggi su Quotidiano.net

"Non lo so. Questo è un lavoro faticoso, faticosissimo, è unache prenderò quando la devo prendere, anche valutando i risultati che ho portato a casa. Sapete che non sono abbarbicata alla poltrona: se posso essere utile cerco di essere utile, se non posso essere utile mi regolo di conseguenza". Lo ha detto la premiernella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare, rispondendo a un giornalista di Repubblica che le domandava se esclude di ricandidarsi nelo quando si andrà a votare. "Non so come rispondere alla domanda se escludo di ricandidarmi - ha replicato-. Lei spesso mi fa domande che sono più desiderata piuttosto che modi per capire come la penso.".