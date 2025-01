Sport.quotidiano.net - Fabriano guarda al mercato

Il derby conferma il momento positivo di Jesi e quello difficile di, che ora torna sulper provare a riprendere a vincere. Meno equilibrata del previsto la sfida provinciale – nonché unico derby marchigiano in B Nazionale 2024-2025 – tra Ristopro e General Contractor, vinta domenica meritatamente e piuttosto nettamente (52-68) in trasferta dal quintetto di coach Marcello Ghizzinardi: un successo anche storico perché Jesi non vinceva sul parquet avversario da 17 anni e che lancia, nel giorno della prima sconfitta dell’ammazzacampionato Roseto, la General Contractor in ottava posizione solitaria con 11 vittorie e 8 sconfitte dopo 19 giornate. La Ristopro invece conferma anche davanti al pubblico amico di Cerreto d’Esi il momento complicato con la terza sconfitta consecutiva che la lascia a 16 punti, nel gruppo delle undicesime, ben quattro a pari punti (oltre ai fabrianesi Piombino, Sant’Antimo e Chiusi).