Lanazione.it - Empoli, dal 20 gennaio nuove modalità per il ritiro di sfalci e potature

, 92025 – A partire dal 20, il servizio dideglie dellenel Comune diavverrà soltanto su prenotazione, sia online (tramite Aliapp e il sito web di Alia Multiutility), sia attraverso call center e sportelli. E solo gli utenti in possesso di un carrellato da 120 o 240 litri potranno accedere al servizio. Da quella data non sarà dunque più possibile esporre i materiali nei giorni prestabiliti per ildella frazione organica, come avvenuto finora. La novità consente agli utenti di scegliere il giorno più comodo per il, garantendo un servizio personalizzato. Ladi raccolta on demand, disponibile a partire dallo scorso 30 settembre accanto alle vecchie, rappresenta un'importante evoluzione nella gestione dei rifiuti verdi e risponde non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche a sempre più pressanti obiettivi di tutela ambientale e di efficienza energetica.