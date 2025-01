Carabao Cup 2024 2025 | Bergvall-gol il Tottenham batte il Liverpool nella semifinale di andata

Leggi su Sportface.it

Ilsi aggiudica il primo round delladiCupndo ilper 1-0. Decisivo il gol del diciottenne svedese Lucas, arrivato nel finale. La partita è stata influenzata anche dai minuti di apprensione per le condizioni di Rodrigo Bentancur, uscito in barella dopo un infortunio difficile da decifrare, ma comunque il giocatore è cosciente. Tra circa un mese, il 6 febbraio, si disputerà il ritorno a Anfield.Rodrigo Bentancur,– Foto PA Wire/PA Images/IPACup:1-0, paura per BentancurLa partita si apre con un’occasione importante per ilma anche con la grande paura per le condizioni di Bentancur. Il cross dalla destra finisce sui piedi di Son, il cui tentativo viene poi deviato da Dragusin e, infine, bloccato da Alisson.