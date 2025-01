Ilfattoquotidiano.it - Bambina di nove anni va con i genitori a farsi tatuare sul braccio l’immagine di Donald Trump. Polemiche sul tatuatore, lui si difende: “Ho fatto quello che potevo”

È andata con i suoifare un tatuaggio:, la bimba si è presentata nel negozio Black Onyx Empire a Yuma (Arizona) e ha chiesto alchiamato ‘Sosa’ di disegnarle un’immagine disul. La storia la raccontano diversi media statunitensi perché, anche se in Arizona è legale per i minoriun tatuaggio con il permesso dei(che devono essere presenti), in molti hanno attaccato il disegnatore per avere accettato la richiesta.L’uomo – dopo che il video nel quale fa il tattoo alla bimba è diventato virale – ha dato una sua versione dei fatti: in prima battuta, ha spiegato che la famiglia ha origini turche e una profonda tradizione legata ai tatuaggi. Ha poi raccontato: “Per dissuaderli ho chiesto 500 dollari per un disegno che ne costa 80.