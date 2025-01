Ilfattoquotidiano.it - Al Hilal a caccia di nuove stelle: offerti 18 milioni l’anno a Barella, il sogno dei sauditi è farlo giocare con Salah e Milinkovic-Savic

Perché un’occidentale dovrebbe andare a vivere in Arabia Saudita? La prima risposta è lampante: il denaro. È proprio con questo che l’Al-, il club campione in carica della Saudi Pro League, vorrebbe convincere il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolòa lasciare l’Italia per trasferirsi nella terra dove molti altri calciatori e allenatori si stanno godendo macchine di lusso, cene stellate e resort da favola.Secondo la Gazzetta dello Sport, l’assalto al calciatore avverrà tra 6 mesi, giusto in tempo per presentarsi negli Usa al Mondiale per Club (l’Al-prenderà parte alla competizione in quanto vincitrice della Champions League araba 2021) con quello che sarebbe l’ennesimo colpo di mercato del calcio arabo. Il club sta riflettendo sulla possibilità di prelevare a parametro zero la stella del Liverpool Mohamedcon la partenza sempre più probabile Neymar a seguito dell’ennesimo infortunio.