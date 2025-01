Sport.quotidiano.net - Wrestling: a marzo sotto le Due Torri arriverà lo show SmackDown. Red Scorpion a scuola dalla leggenda Del Rio

Uno stage sul ring più unico che raro per Redcon unavivente delamericano e non solo, il pluri ex campione mondiale Alberto Del Rio, vera e propriavivente di questo sport. Il 21la Wwe verrà a Bologna, per la prima volta in Italia, per fare dei provini in vista della registrazione del famosotelevisivoe Redvorrebbe farne parte. "Per questo motivo mi sono andato ad allenare alla sua corte in Texas, a Sant’Antonio – racconta con un po’ di emozione Red, alias Fabio Giarratano –, è stato un grande onore anche perché Del Rio non ha mai allenato nessuno, neanche suo fratello, e mi ha preparato allo stile televisivo della Wwe che è tutto diverso e più complicato di quello che facciamo noi nel nostro circuito indipendente.