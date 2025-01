Oasport.it - Volley femminile, Scandicci travolge il Voluntari: quinta vittoria in Champions League, staffetta Antropova-Mingardi

ha travolto il2005 con un perentorio 3-0 (25-20; 25-16; 25-16), conquistando così laconsecutiva con il massimo scarto nelladi. La compagine toscana ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine rumena, chiudendo la pratica a Bucarest in appena 67 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set, mostrando una netta superiorità tecnica e agonistica nei confronti di un avversario che non poteva impensierire le vice campionesse d’Italia.La Savino Del Bene era scesa in campo con la certezza matematica del primo posto nel girone e l’annessa qualificazione ai quarti di finale, ma con questa prestazione ha potuto prolungare la propria imbattibilità nella massima competizione europea: ora svetta in testa al gruppo E con cinque successi (15 punti), davanti alle polacche del Bielsko-Biala (due successi e sei punti, attese stasera dallo Stoccarda).