Sostituto di Rodri dalla Serie A | il City sborsa 40 milioni

Non c’è solo Ricci nei pensieri di Guardiola per rilanciare il Manchester: spunta un altro nome per la sostituzione dello spagnoloRiecco il. A cavallo di capodanno Pep Guardiola ha riscoperto il gusto della vittoria. Sei punti e sei gol tra Leicester e West Ham per riprendere una corsa interrotta in maniera sorprendente qualche mese fa e mai più ricominciata.Ora il quarto posto è nuovamente alla portata della squadra di Manchester che spera di aver messo in archivio definitivamente la crisi che l’ha portata lontana dal primo posto ed a rischio eliminazione in Champions League. Una crisi che è coincisa sicuramente con l’assenza di. Il grave infortunio accorso al centrocampista spagnolo è stata una tegola dura da mandare giù per i Citizens che hanno perso certezze e gioco senza il loro faro.