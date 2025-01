Oasport.it - Slittino, i convocati dell’Italia per Altenberg: 17 azzurri in gara, Fischnaller punta al podio

Questo weekend, tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, si terrà adil quinto apmento stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. La pista tedesca si appresta ad ospitare l’ultima tappa del circuito maggiore prima dei Campionati Europei, in programma la settimana successiva (18-19 gennaio) sempre in Germania ma sul budello di Winterberg.L’Italia, reduce da una prima parte dell’inverno al di sotto delle aspettative, proverà a cambiare marcia già sul tracciato della Sassonia per guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ed in particolare ai Campionati Mondiali di Whistler (in Canada), previsti dal 6 all’8 febbraio.Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato 17 atleti per la tappa di: Dominik, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher, Nina Zöggeler, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz.