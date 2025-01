Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: guida McGrath, fuori Vinatzer, Gross a rischio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02: Esce il francese Desgrippes, anche lui protagonista di una grande gara19.02: Male anche il penultimo degli italiani, Maurberger che esce dai 30, chiudendo 27mo a 2?6719.01: Esce il finlandese Pohjolainen che stava disputando un’ottima gara. Ora Maurberger19.01: Eliminato anche il quarto azzurro in gara, Saccardi, ritardo di 2?72 e 37mo posto19.00: Saccardi al’intermedio ha 1?20 di ritardo18.59: esce dai 30 il norvegese Roemsoey, tocca a Saccardi18.58:dai 30 lo spagnolo Del Campo Hernandez, non conclude la gara il giapponese Koyama18.57: Molto bene lo svedese Wisstig che si inserisce al 27mo posto a 2?23 con un errore nel finale18.56: Ritardo di 2?34 per il norvegese Foss-Solevaag che è 28mo18.56: Si inserisce davanti ail francese Azzolin che è 24mo a 2?18.