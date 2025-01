Calciomercato.it - Galliani vuole riaccendere il Monza: le condizioni per il sogno Insigne | CM.IT

Il Ceo brianzolo a caccia dell’impresa salvezza: c’è la suggestione che porta all’ex fantasista del Napoli Un colpo ad effetto per ribaltare una stagione finora disastrosa e che ha regalato solo amarezze al, fanalino di coda del campionato di Serie A.Lorenzo(LaPresse) – Calciomercato.itI brianzoli sono mestamente all’ultimo posto in classifica, con l’obiettivo salvezza che si è maledettamente complicato dopo le due sconfitte consecutive negli scontri diretti con Parma e Cagliari. La cura Bocchetti non sta dando i frutti sperati dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Nesta, con i tifosi biancorossi che domenica all’U-Power Stadium hanno fortemente contestato squadra e dirigenza al termine del doloroso ko casalingo contro l’undici allenato da Nicola. Ilsprofonda e Adrianocercherà di trovare i giusti correttivi sul mercato, con l’intento di raddrizzare una stagione che ha preso una bruttissima piega.