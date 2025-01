Era il mio tutto Meghan Markle in lutto l’addio che non avrebbe mai voluto dare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nome diè di nuovo finito alla ribalta. E non solo per quanto sono cresciuti i figli avuti dal principe Harry, come mostrato eccezionalmente nell’ultima cartolina di Natale. Si parla molto di lei per via del trailer della sua nuova serie tv culinaria intitolata With Love che, ancora prima di uscire, ha già scatenato una valanga di reazioni sui social.Lo show uscirà il prossimo 15 gennaio e visto quello che è accaduto con il semplice trailer c’è da aspettarsi che diventi un fenomeno virale. Ma c’è anche una brutta notizia che riguarda la sua vita privata.piange la perdita del suo amato cane Guy, un Beagle adottato nel 2015 che ha condiviso con lei quasi dieci anni di vita. La Duchessa di Sussex ha annunciato la triste notizia attraverso un post su Instagram, accompagnato da un video che ripercorre la storia del piccolo Guy e la profonda connessione che li legava.