Emergenza furti in Valle telesina, il sindaco di Solopaca incontra le forze dell'ordine

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’in, presa d’assalto dai malviventi nelle ultime settimane con raid quotidiani che non permettono alla popolazione di vivere serenamente. Sul tema l’amministrazione comunale died ilPompilio Forgione si son subito mossi per intraprendere azioni di contrasto e sensibilizzazione. Lo stesso Forgione, come annunciato con una nota, nei giorni scorsi hato il Comandante della Stazione dei Carabinieri died ha avuto un colloquio con il Commissariato di Polizia di Telese Terme e con il Comandante della Guardia di Finanza di. “Ci stiamo adoperando – si legge nella nota – per lavorare in sinergia con lecon l’augurio che tale fenomeno delittuoso sia debellato”. Un impegno costante, in collaborazione con tutte leimpegnate sul campo garantendo la massima e doverosa collaborazione per quanto di competenza.