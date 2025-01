Linkiesta.it - Banca Generali guida la crescita dei risparmi degli italiani ed è leader nel private banking

I dati di Istat ed’Italia accertano che nonostante la ricchezza mediasia aumentata da centoquarantaquattro mila euro pro-capite a centosettantasei mila euro dal 2011 al 2022, se si guarda allo stesso dato al netto dell’inflazione notiamo come il trend sia in realtà di un preoccupante meno 7,7 per cento. Come mai? L’Italia è sempre stato un Paese diatori, ma negli ultimi venti anni la capacità delle famiglie italiane di generare ricchezza e valorizzare ilo esistente sembra essersi inceppata. Come ha rilevato l’Associazione Italiana di(Aipb), il tasso dio è gradualmente sceso dal ventotto percentoanni Ottanta all’8 percento nel 2024. Inoltre, nonostante uno stock patrimoniale di oltre 10 mila miliardi di euro, la valorizzazione delo è stata penalizzata da scelte fai-da-te poco diversificate.