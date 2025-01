Ilfattoquotidiano.it - Una nuova misteriosa malattia si diffonde in Cina: “Sintomi simili al Covid, al momento non c’è una cura specifica”. Che cos’è il virus Hmpv

Letudini indubbiamente trasmettono più di un’inquietudine. Di fatto, a cinque anni dalla pandemia del, c’è unrespiratorio che sta mettendo in crisi il sistema sanitario di alcune città cinesi. Si tratta del Metapneumoumano () che causa unarespiratoria conall’influenza e al raffreddore, ma che può portare anche a complicazioni come bronchiti e polmoniti.CheilL’è unrespiratorio appartenente alla famiglia Paramyxoviridae, del genere Metapneumoe causa infezioni respiratorie acute nei bambini, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario compromesso. “È ungià noto perché identificato per la prima volta nel 2001: da questo primo dato possiamo affermare che siamo di fronte a una situazione ben diversa rispetto alSARS-CoV-2, quello della pandemia del– spiega al FattoQuotidiano.