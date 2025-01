Teatro | Toni Servillo con Tre modi per non morire inaugura la platea rinnovata del Teatro Argentina

Leggi su Ildenaro.it

Sul palcoscenico deltorna il talento magnetico e la sapienza attoriale di, dall’8 al 19 gennaio, con Treper non– Baudelaire, Dante, i Greci, dai testi dello scrittore e traduttore Giuseppe Montesano, per un viaggio in tre tappe attraverso l’incanto, la bellezza e la vitalità delle parole dei più grandi autori senza tempo. In occasione del debutto dello spettacolo ilscopre al pubblico la: «Con Treper nonannunciamo con grande soddisfazione l’zione della nuovadel, un intervento che restituisce a questo luogo storico un’anima tutta– commentano insieme il Presidente Francesco Siciliano e il Direttore artistico Luca De Fusco – Le nuove poltrone, più comode e funzionali, offriranno agli spettatori un’esperienza di visione ancora più coinvolgente e accogliente.