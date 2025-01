Sci alpino Coppa del Mondo femminile 2024 25 a Sankt Anton | ripartono le gare di velocità le convocate azzurre

Leggi su Sportface.it

Ladel/2025 di scitorna in pista per i primi appuntamenti del nuovo anno per quanto riguarda le prove veloci con la tappa diam Arlberg, in Austria. Dopo il fine settimana riservato alle prove tecniche sul ghiaccio della pista Podkoren di Kranjska Gora, sulle Alpi slovene, il Circo Bianco si sposta ora nella vicina Austria, dove tra sabato 11 e domenica 12 gennaio sono in programma una discesa libera e un super-g.La pista intitolata a Karl Schranz torna ad ospitare le competizioni dideldopo un anno d’assenza: l’ultima volta, a inizio gennaio 2023, si disputarono due super-g che sorrisero all’Italia. Nel primo vinse Federica Brignone davanti a Joanna Hahlen e Lara Gut, mentre il giorno successivo arrivò il successo della ticinese davanti alla stessa Brignone e a Marta Bassino.