Ilfattoquotidiano.it - Lezione di fame e carattere: il nuovo Milan di Conceicao ribalta pronostico e Inter nella finale di Supercoppa Italiana

La prima volta che metterà piede a San Siro lo farà già con un trofeo tra le mani. Due partite, due vittorie (in rimonta contro Juventus e) e unache scaccia via i brutti pensieri. In una settimana non puoi pensare di stravolgere il piano tecnico-tattico della squadra, ma puoi agire entrandotesta dei giocatori. Ed è quello che ha fatto Sergiocon il: piccoli input, ma efficaci. Theo, Pulisic e Abraham (e un Leao incontenibile dalla panchina)no l’(da 2-0 a 2-3) e ildi una partita che, almeno sulla carta, pareva scontato, soprattutto dopo le due reti di Lautaro e Taremi. Unadiagonistica enel prepartita era stato chiaro: “In mezzo alle difficoltà dobbiamo prenderci le nostre responsabilità“.