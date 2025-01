Sport.periodicodaily.com - La Svezia Ospiterà la SuperFinale della YZ bLU cRU FIM Europe Cup 2025

Yamaha Motore Infront Moto Racing sono lieti di annunciare che laYZ bLU cRU FIMCupsi terrà a Uddevalla, in, dal 15 al 17 agosto, in concomitanza con la 16ª tappa del FIM Motocross World Championship.Una Location Iconica: Il Glimminge MotorstadionLa competizione si svolgerà nel leggendario Glimminge Motorstadion, famoso per il suo spettacolare sfondo roccioso e il terreno impegnativo, duro e sassoso. Dal 2001, questo storico circuito svedese è una presenza costante nel calendario dell’MXGP, rappresentando il palcoscenico perfetto per la YZ bLU cRU, dove le giovani promesse del motocross avranno l’opportunità di brillare.Un Traguardo Storico per la ScandinaviaPer la prima volta, la YZ bLU cRU FIMCupsi svolgerà in Scandinavia, un risultato significativo per Yamaha Motor Scandinavia.