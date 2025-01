Sport.quotidiano.net - In finale batte 86-78 l’Olimpia Milano, terza l’Orange1 Bassano. Il titolo di mvp è andato al bianconero Leonardo Lodini. Torneo Ravaglia: la Virtus Bologna alza la coppa

Lasi aggiudica il 17esimoChicco. I giovani Under 14 bianconeri hanno superato ieri pomeriggio per 86-78nella finalissima dell’edizione 2025 delche ogni anno ricorda il cestista imolese Enrico, scomparso nel dicembre del 1999, ma il cui ricordo è sempre vivo negli appassionati della palla a spicchi imolese e non solo. Unaavvincente, come le altre partite che hanno animato i quattro giorni di gare sul parquet della palestradi Imola, ottimamente organizzati dalla società International Imola grazie anche al prezioso lavoro dietro le quinte dei suoi istruttori e allenatori. Lasi è così aggiudicata il trofeo quest’anno griffato Easy Car. Il terzo posto della manifestazione che ha visto dodici squadre al via (tra le quali cinque straniere) se lo è aggiudicato l’Orange, che ha superato i cechi della Usk Praga col punteggio di 99-52.