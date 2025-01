Ilgiorno.it - Getta alcol sul fuoco per alimentare il camino. Trentaseienne ustionato

al volto, per un banale ma grave incidente domestico. Un uomo di 36 anni è stato prima soccorso al San Matteo di Pavia, poi trasferito al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano, non in pericolo di vita ma con conseguenze serie. Era nella sua casa a Galliavola, nella serata di domenica, quando perildelha commesso la grave imprudenza di versare dell’. La vampata scaturita dal liquido infiammabile lo ha colpito in pieno volto. Questione di pochi istanti, perché la combustione dell’è istantanea ma non duratura, abbastanza però per provocargli serie conseguenze. I soccorsi sanitari di Areu sono stati chiamati dagli stessi famigliari del 36enne e il ferito è stato trasportato con l’ambulanza al San Matteo, dove è stato sottoposto alle prime cure.