Civitanovese un punto che fa morale | Rosa corta? Ci stiamo muovendo

Il pari contro la temibile L’Aquila fa ben sperare in casa rossoblù. Un esito che, considerando la forza dell’avversario, va visto come unguadagnato nell’ambito di una prestazione positiva. Tuttavia al Polisportivo è emersa in maniera evidente la necessità di intervenire sul mercato. Anche soltanto per una questione numerica. In panchina mister Senigagliesi ha dovuto portare Silvestri, Damiani, Pompili e Cappella, tutti giocatori della Juniores. "Abbiamo dovuto dosare le energie perché non avevamo cambi sostanziosi", ha ammesso il tecnico nel post gara anche se non ha voluto parlare di mercato. Infatti a dicembre hanno lasciato laToccafondi, Pierfederici, Esposito, Abbenante e Rizzo, e contro la formazione abruzzese erano assenti Passalacqua, Padovani e Tassi. Sul, il patron Mauro Profili non si è nascosto, annunciando l’imminente arrivo di due elementi: "È vero che la, ma ci– le parole del vertice societario –.