Bonifici istantanei, cosa cambia dal 9 gennaio e cosa si potrà fare con le nuove modalità di pagamento

Dal 9no i. I, infatti, avranno lo stesso costo di quelli ordinari, con commissioni che non potranno essere superiori a quelle applicate per i pagamenti tradizionali tramite gli istituti di credito.Tutte le banche hanno l’obbligo di ricevere ia partire dal 9, quando entreranno in vigore leregole europee, previste dalla revisione della direttiva sui pagamenti. L’obiettivo è quello di eliminare il costo aggiuntivo richiesto per i pagamenti immediati.Come funzionano ie quali sono i vantaggiCon il bonifico istantaneo ilè immediato e il trasferimento tra i conti avviene in meno di dieci secondi. Il principale vantaggio, oltre all’immediatezza, è rappresentato dal fatto che questipossono essere effettuati a qualsiasi ora del giorno e della notte e durante tutti i giorni dell’anno.