Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, altra gioia: impresa contro Padova. La sfida salvezza sorride agli ospiti: 1-3

SONEPARBATTERY 3 Sonepar: Falaschi 0, Porro 9, Plak 11, Masulovic 11, Sedlacek 14, Crosato 9, Toscani (L), Stefani 0, Diez (L), Pedron 0, Orioli 3, Truocchio 0. N.E. Mayo Liberman, Galiazzo. All. CuttiniBattery Grottazzolina: Zhukouski 1, Tatarov 19, Comparoni 4, Cvanciger 13, Fedrizzi 14, Demyanenko 16, Vecchi (L), Antonov 0, Mattei 1, Marchiani 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Schalk. All. Ortenzi ARBITRI: Cerra, Vagni NOTE – Parziali: 25-19, 20-25, 21-25, 22-25. Durata set: 24?, 26?, 28?, 29?; tot: 107’AutenticadellaBattery Grottazzolina che in rimonta espugna per 3-1 la Kioene Arena. Una prestazione da applausi per la squadra di Ortenzi che con questi tre punti nello sdiretto in zona retrocessione sale al terzultimo posto a quota 12.