Una mia paziente mi ha descritto i suoi colleghi di ufficio | ho riconosciuto subito il burn out

Franco Basaglia, importante psichiatra del 1900, affermava che: “Da vicino nessuno è normale”. In questi giorni ho parlato con una giovane laureata in Matematica che mi è venuta a consultare perché sconcertata per le caratteristiche deinel luogo di lavoro ove è stata destinata. Ha vinto un concorso ed è entrata in un grande ente pubblico. Mi descrive le persone con cui deve collaborare. Alcune, dai tratti da lei delineati, rappresentano classiche figure della patologia mentale. Altre descrizioni mostrano livelli elevati diout, insofferenza verso il lavoro e tendenza a scaricare sugli altri le proprie frustrazioni.La giovane matematica si domanda se riuscirà a resistere in questa situazione. Sta mettendo in dubbio anche se stessa in quanto se tante persone con cui lavora sono così diverse da lei: “Non sarà lei quella strana?”.