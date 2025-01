Ilrestodelcarlino.it - Tuffo della Befana da record a Tagliata di Cervia, senza paura nell’acqua gelida: video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 gennaio 2025 – Il ‘’ disorprende ancora e segna un nuovo. Un grande pomeriggio, quello di oggi, che nonostante le temperature invernali ha visto migliaia di persone attendere la divertente corsa sulla spiaggia di. Raggiunto anche ildi iscrizioni con oltre 200 tuffatori, registrando la soddisfazione degli organizzatori che fino a pochi minutipartenza speravano in questo grande risultato. Come ogni anno sono diverse le motivazioni che spingono i partecipanti a tuffarsicon una temperatura di pochi gradi sopra lo zero i quali, garantiscono, essere divertente, energizzante e, per alcuni, addirittura un toccasana contro i malanni di stagione. Come auspicato, la corsa goliardica e coraggiosa degli impavidi tuffatori non ha deluso le aspettative.