Teatro | al Nuovo Le Troiane da Euripide con la regia di Carlo Cerciello

La programmazione deldi Napoli inaugurerà ilanno, giovedì 9 gennaio alle 21 (repliche fino a domenica 12), con lo spettacolo ‘Le(in guerra per un fantasma)’ da’ Le, Ecuba e Elena’ di, adattamento di Sartre e riscrittura di Seneca, per ladi. Presentato da Anonima RomanziElicantropo e FondazioneDue di Parma, l’allestimento vede protagonista in scena Imma Villa, Mariachiara Falcone, Cecilia Lupoli, Serena Mazzei, con i costumi a cura di Antonella Mancuso e le musiche di Paolo Coletta. «La tragedia del 415 aC è come un messaggio in bottiglia inviato ai posteri, perché essi non ricommettono gli stessi terribili errori del passato» sottolinea una nota di presentazione dello spettacolo. Quel messaggio per noi contemporanei” è solo carta straccia – si evidenzia – e oggi, quel testo in cuidenuncia la disumanità e l’ingiustizia della guerra, è poco più che una favoletta, la cui morale sfiora appena le nostre narcotizzate coscienze e svanisce nel nulla I frullatori mediatici sono fatti apposta per triturare il tragico, riducendolo ad una pilotabile controversa tra ragione e torto, che si risolve sempre a favore del più forte in campo».