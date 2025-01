Movieplayer.it - Shogun domina ai Golden Globes 2025, i produttori: "Non abbiamo ancora finito"

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il dominio aidel, vincendo il premio per la serie drammatica e tre premi per la recitazione, gli sceneggiatori di "" sono impegnati a lavorare sul futuro della serie. Dopo il clamoroso successo ai, doveha trionfato come miglior serie drammatica e conquistato tre premi per la recitazione di altrettanti suoi interpreti (Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano), isono già al lavoro per la prossima stagione. Il futuro della serie diLa serie, inizialmente concepita come una produzione limitata, è ora in corsa per diventare un progetto seriale a lungo termine. FX, galvanizzata dalle 18 vittorie agli Emmy 2024 (un record storico), ha aperto lo sviluppo di due stagioni aggiuntive. Rachel Kondo, co-creatrice dello show, ha dichiarato: "Non