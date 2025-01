Ilveggente.it - Marcell Jacobs resta senza parole: è stato arrestato

. L’arresto è clamoroso. Ecco cosa è successo in America nelle scorse ore. Storia incredibileIl 2025 inizia nel peggiore dei modi per il mondo dell’Atletica. Un arresto clamoroso per quello che è uno dei più forti velocisti del Mondo. Fred Kerley, rivale die bronzo Olimpico a Parigi, ovviamente nei 100 metri, èarto nei giorni scorsi negli Stati Uniti.: èarto (Lapresse) – Ilveggente.it“L’accusa è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Come riportato da diversi media statunitensi, l’arresto è arrivato in seguito a una lite tra l’atleta e la polizia, per colpa dell’auto del velocista parcheggiata troppo vicina al luogo di un’indagine” si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano che riporta la notizia in Italia.