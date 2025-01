Oasport.it - LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti cerca un nuovo assolo. Si parte alle 14.05

14:03 Atlete che prendono man mano posizione lungo la linea dinza, con lo speaker intento a presentarle ufficialmente. Pochi istanti dunque allo start.14:00 Cielo plumbeo su San Giorgio su Legnano (MI) e pochi gradi sopra lo zero a qualche manciata di minuti dal via.13:57 D14.35 invece spazio alla competizione maschile. Non ci sarà Yeman Crippa, l'Italia si affiderà in primis ad Iliass Aouani, al rientro dopo aver corso la maratona di Valencia.13:53 Dopo il successo colto alla BOclassic 2024 l'azzurra punta ad un. Cercheranno di contrastare la supremazia della trentina la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Ana Dias.13:48 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del, classico evento del Cross Country World Tour che apre l'anno solare.