Ilfattoquotidiano.it - La Lotteria Italia sbarca ad “Affari Tuoi” con Stefano De Martino: ecco quando e dove vedere l’estrazione dei biglietti vincenti, gli ospiti e le curiosità

Tutto pronto per questa sera in diretta alle 20.35 su Rai 1 con l’appuntamento più atteso daglini. Dal Teatro delle Vittorie con “– Speciale”, la puntata speciale dello show dedicata allaDee i suoi numerosisaranno impegnati in una puntata ricca di spettacolo, musica, divertimento, fino al momento emozionante in cui verranno svelati ii premi di prima categoria delfinale, con il primo da 5 milioni di euro.Si inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita, si proseguirà con il gioco legato alla, a cui parteciperanno alcuni deglivip, volti noti del cinema e della tv, che risponderanno a domande sulle regionine.