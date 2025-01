.com - Epifania, il mito della Befana nato in Italia dal culto del raccolto

(Adnkronos) – Lavien di notte, forse, ma in ogni caso insieme ai Re Magi per spazzare via con un colpo di scopa il tempo del Natale: quali sono le origini? Questo personaggio tipico del folcloreno èforse in seno ad antichi riti propiziatori pagani, poi ereditati dai Romani. A fare il punto sull’è ‘Focus’. Nelle dodici notti successive al solstizio d’inverno, in un periodo dedicato alle celebrazioni per la rinascitanatura, si credeva che misteriose figure femminili volassero sui campi per propiziare i futuri raccolti, guidate da Diana (la dea lunarecaccia evegetazione) o da Sàtia (una divinità minore legata al concetto di sazietà). Il‘donna volante’ sul manico di scopa sarebbeda qui. La figuravecchina vestita di stracci – si legge ancora sulla rivista – rappresenterebbe invece il concetto di anno vecchio, vissuto, consumato, o per altripovera e poco generosa natura invernale.