Da Amici alla Valdera, Petit e Marisol in vacanza a Lajatico dopo lo show di Capodanno

, 6 gennaio 2025 – Il concerto per San Silvestro sul Piazzone e poi un breve soggiorno tra le incantevoli colline dell’alta, la coppia di artisti-fidanzati (il loro amore è scoppiato nella casetta didi Maria De Filippi nella scorsa edizione del talent) insieme a una comitiva di ragazzi ha trascorso due giorni (e due notti) di relax in un agriturismo di, Casa d’Era. La comitiva, attraverso il management del giovane rapper romano di nascita con mamma francese e papà napoletano, ha prenotato due notti nella casa-vacanze el’esibizione del 31 dicembre si è concessa due giorni di relax post concerto. Insomma la musica e la frenesia della festa sul palco di Pontedera, per la festa organizzata da Radio Stop con il supporto del Comune, per salutare il 2024 e poi per, la sua fidanzata eglila pace e il relax della Toscana più bella per l’ingresso nell’anno nuovo.