Ilgiorno.it - Como, cercano di rubare 1400 euro di merce al supermercato: arrestate dalla polizia

, 6 gennaio 2025 – Con un bottino diinpresa dagli scaffali, si stavano allontanando da undisenza pagare. Gli agenti della Squadra Volante di, hanno arrestato per furto aggravato in concorso due donne di 25 anni e 30 anni, la prima croata e l’altra italiana, entrambe con precedenti penali e diper reati contro il patrimonio. La pattuglia è intervenuta ieri in piazza Fisac adove l’addetto alla sicurezza, aveva segnalato il furto dida parte di tre donne, due delle quali erano state fermate. Dopo aver riempito i carrelli e cercato di superare le casse, nonostante le accortezze avevano fatto scattare l’allarme anti-taccheggio. L’addetto alla sorveglianza le ha fermate, ma una è riuscita a scappare dopo aver recuperato la refurtiva.