Centrodestra contro Giani per il dg Asl

senese ancora all’attacco per la nomina (che si fa attendere) del direttore generale dell’Asl Toscana sud est. Marco Torre, direttore generale della Fondazione Monasterio (nella foto con), sembra in vantaggio rispetto a Katia Belvedere, direttore generale Ispro. In ogni caso, per ilsenese, "non si va nella direzione di considerare professionalità legate al territorio, bensì di privilegiare altre esperienze in contesti ben meno complessi rispetto alla nostra area vasta che da sola occupa oltre la metà del territorio regionale". Per Enrico Tucci, FdI, Andrea Corsi, Lega, Sara Pugliese, Forza Italia, Alberto Lucioli, Udc, Alessandro Piccini, Le Biccherne, Davide Rinaldi, Movimento Civico Senese, Claudio Marignani, Sena Civitas, "l’area senese rischia più di altre una carenza di rappresentanza e pare che in più di una occasione il governatore abbia evidenziato che Siena non dovrebbe avere granché da pretendere visto che il territorio è già rappresentato dall’assessore regionale, il colligiano Simone Bezzini.