Accoltellata a Oslo dall’ex Martina e le mani fasciate le prime foto dall’ospedale

Firenze, 6 gennaio 2025 – Serviranno almeno altri quattro mesi. Di questi, tre, saranno senza mangiare. Poi,Voce, la 21enne fiorentina che il 20 dicembre ha ricevuto più di 25 coltellatefidanzato a, potrà tornare alla vita di prima. Bastano questi due numeri a dare l’idea della violenza con cui Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane e suo ex, l’ha aggredita impugnando un coltello militare. “Ma è fortissima. Il percorso riabilitativo procede bene, anche se sarà lungo” garantisce il padre Carlo Voce, avvocato fiorentino che ieri è partito daper tornare in Italia. “Oggi intanto inizierà la fisioterapia alle”. Perché per la 21enne, ogni giorno è ancora una conquista: prima il delicato intervento alla lingua che le ha consentito di tornare a parlare e riprendersi la sua voce.