Sci di fondo Tour de Ski 2025 | Pellegrino 7 in Val di Fiemme chiude quarto nella generale

Leggi su Sportface.it

Simen Kruger si aggiudica la Final Climb delde Ski, con la tappa finale che, come di consueto, si è disputata10km tra il Centrodi Lago di Tesero e l’Alpe di Cermis, in Val di. Lo specialista scandinavo ha chiuso con il tempo di 32’39?6, precedendo di quasi 8? l’austriaco Mika Vermeulen, mentre il tedesco Frederich Moch e il francese Hugo Lapalus hanno chiuso con oltre 10? di svantaggio. Settimo posto per Federico, cheun ottimoin quarta posizioneclassifica. Sul traguardo del Doss dei Laresi, ottimo anche il decimo posto di Lorenzo Romano (+47?), il quale raccoglie il miglior risultato in carriera nel massimo circuito. Sempre per quanto riguarda gli italiani, Martino Carollo ha dato altri segnali di crescitando 14° a +1’05?9, con Paolo Ventura e Simone Daprà 22° e 25°, rispettivamente; più indietro, ecco Giovanni Ticcò (27°), Elia Barp (33°) e Martin Coradazzi (37°).