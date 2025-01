Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto, Al Rajhi chiude davanti tra le auto, nei camion avanti Macik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08– Alquindi questa giornata in testa con il tempo di 6:57:03, ma Al-Attiyah insegue a 1’19” di ritardo. Più lontano Ekstrom che paga quasi nove minuti, ma domani tutto potrà essere ribaltato: ancora è tutto aperto visti i tanti chilometri da percorrere.15:04– Pochi minuti prima dello stop il trittico di testa è arrivato al riferimento 452. Il primo è stato Martin, chedunque la prima parte di stage al comando. Secondo posto per il team capitanato da Loprais, secondo a +1:30a Zala, terzo con +13:56. 15.00– Siamo ai titoli di coda di questa prima parte della Marathon. Danielguida le fila in 7:30:14 a precedere l’americano Brabec (7:32:37) e la Hero di Ross Branch (7:34:09). A completare il tutto Howes (7:35:51) e Schareina (7:38:02).