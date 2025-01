Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Prova disastrosa Saporiti predica quasi solo nel deserto

PALMISANI: 5-. Non ha particolari colpe sui gol, ma non offre mai sicurezza; mezzo punto in meno per l’ammonizione. Era in diffida. GEMIGNANI: 4,5. Si perde due volte in marcatura Tommasini che non lo perdona; sempre in affanno anche nelle altre situazioni. (CARTANO: 5. Non migliora la situazione, anzi. E si prende anche il giallo). FAZZI: 5. Sbagliatutto quello che può sbagliare. GASBARRO: 5. Per la difesa è un’altra giornata "no" e lui non fa eccezione. ANTONI: 5. Invisibile, sia in fase di spinta, che in copertura, i cross dell’1-0 e del 3-1 partono dalla sua fascia. QUIRINI: 5,5. Non mette mai apprensione alla retroguardia rossoblu e fatica a contenere gli avversari sulla sua zona di competenza. GUCHER: 6-. Lotta, recupera palloni ea distribuire gioco. Non ha i 90’ nelle gambe.