Il gol di Diallo porta al pareggio… e Maguire sbaglia il sitter dell’ultimo sussulto

2025-01-05 21:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il gol di Amada 10 minuti dalla fine ha messo fine alla serie di tre sconfitte del Manchester United in Premier League con un punto a sorpresa dopo un emozionante secondo tempo contro la capolista Liverpool.Arrivata a 23 punti dai Reds in testa alla classifica, la squadra di Ruben Amorim ha impressionato durante un primo periodo relativamente tranquillo prima di passare in vantaggio quando Lisandro Martinez ha tirato in rete su palla filettata di Bruno Fernandes.Il Liverpool, che ha perso una volta in questa stagione in tutte le competizioni, ha pareggiato in otto minuti grazie ad un tiro angolato di Cody Gakpo, e la forma miserabile dello United sembrava destinata a continuare in modo crudele quando Mohamed Salah ha trasformato un rigore al 70? in seguito alla pallamano di Matthijs de Ligt.