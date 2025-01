Lanazione.it - Domande entro il 31 marzo

Pubblicato dal Comune il bando Tari. Un sostegno concreto nel pagamento delle bollette della tariffa rifiuti per le famiglie. Il fondo messo a disposizione dal Comune è di 15mila euro. E’ possibile presentare la domanda fino al 31. Potranno accedere al bando le famiglie residenti nel comune di Coreglia e domiciliate in un immobile utilizzato come abitazione principale e che presentano un indicatore ISEE fino a 15mila euro. L’entità del contributo sarà calcolata in base alla situazione economica del nucleo familiare. Per coloro con un ISEE fino a 7.500 euro, sarà coperto il 100% della quota fissa e variabile della Tari 2024. Per chi avesse un ISEE tra 7.500,01 e 15.000 euro, il contributo sarà pari al 50%. Tale beneficio sarà cumulabile con altre agevolazioni già previste dal Regolamento Tari vigente e il contributo sarà concesso a titolo di discarico del tributo per l’anno 2024 o, qualora il pagamento sia già stato effettuato, come rimborso dello stesso.