Derby Inter-Milan Leao ritorna in gruppo | ma c’è un’assenza a sorpresa | PM News

Derby Inter-Milan, Leao ritorna in gruppo: ma c'è un'assenza a sorpresa

Notizie importanti riguardanti Rafaelarrivano alla vigilia del. Nella giornata di domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 20:00, si giocherà infatti la finale della Supercoppa Italiana 2024/2025 tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i nerazzurri di Simone Inzaghi, che assegna il primo trofeo di questo nuovo anno. In semifinale, contro la Juventus, il classe 1999 era in tribuna, indisponibile ancora per quell'infortunio rimediato contro l'Hellas Verona, ma contro i cugini potrebbe tornare a disposizione almeno per sedersi in panchina ed entrare in campo, quindi, a gara in corso. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Rafaelnella giornata odierna avrebbe cominciato la seduta di allenamento insieme al resto del. Questo aumenta inevitabilmente le possibilità di vederlo almeno in panchina.