Formiche.net - Cosa dice di Usa-Giappone lo stop di Biden a Nippon Steel

Leggi su Formiche.net

È sul finire della sua amministrazione che il presidente statunitense Joeha deciso di bloccare la vendita del colosso della siderurgia Usallase, facendo saltare un’operazione da 14,1 miliardi di dollari per ragioni legate alla sicurezza nazionale.Lo ha ufficializzato un comunicato della Casa Bianca, dopo che lo scorso 23mbre, al termine di mesi passati a valutare l’accordo, il Comitato per gli investimenti stranieri negli Stati Uniti (Cfius) ha informato il presidente di non essere riuscito a raggiungere un’intesa sull’opportunità di raccomandare l’operazione. La decisione è quindi spettata a, che già in passato aveva già dichiarato di essere contrario al passaggio a proprietà straniera della compagnia siderurgica con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania.