Ilgiorno.it - Bosisio, cade dalla moto da cross durante l'allenamento: ferito pilota di 22 anni

Parini (Lecco), 5 gennaio 2025 – Brutta caduta in pista alodromo diParini. Undidadi 22che stava girando sul circuito del Bordone è caduto, senza più rialzarsi, a causa del duro impatto con la terra battuta del tracciato e dei traumi subiti. L'incidente L'incidente è successouna sessione di, nonuna gara. Inizialmente si è temuto veramente il peggio. Oltre ai sanitari di Areu e ai volontari della Crce verde diParini,Sala operativa regionale dell'emergenza urgenza dei Laghi a Como, hanno così dirottato in posto anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Il medico, l'infermiere e il tecnico di elisoccorso si sono verricellati a terra direttamente nel punto dove è successo l'incidente per guadagnare minuti potenzialmente preziose.