Tvplay.it - Vlahovic fatto fuori: entra nello scambio e saluta la Juventus

Leggi su Tvplay.it

Continua a tenere banco la questione legata a Dusan: puòre in unore la.Dusansta continuando ad attirare l’attenzione in casa, soprattutto per le prestazioni abbastanza appannate che stanno caratterizzando le diverse gare disputate fin qui. Adesso ad attirare l’attenzione è stata anche un’altra questione: può finire in unoe dire addio alla Vecchia Signora.la(LaPresse) – Tvplay.itDusan, anche nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, non è riuscito a incidere e la Juve non ha chiuso la partita, subendo il ko finale che ha decretato anche la sua eliminazione dalla competizione. Thiago Motta non l’ha neppure tenuto in campo tutto il match, nonostante in panchina la Juve non abbia un’alternativa valida per il ruolo ricoperto dal serbo.