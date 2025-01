.com - Seconda Categoria / La capolista Cingolana SF vince nel segno di Pietrani: 0-1 al Serralta

Leggi su .com

Il bomber argentino, al 12° gol in campionato, decide la sfida di San Severino Marche: 12° risultato utile dei biancorossi di GiovagnettiSAN SEVERINO MARCHE, 4 gennaio 2025 – LaSan Francesco inizia il 2025 con una vittoria e mantiene la testa della classifica. I ragazzi di Giovagnetti, infatti, hanno battuto 0-1 ilal “Leonori” di San Severino Marche grazie al gol del solito, al 12° gol stagionale nel girone F di. Primo tempoI biancorossi approcciano meglio alla sfida e passano in vantaggio nel primo tempo. Al 15’ Lanari è attento su una punizione di Tittarelli. Tre minuti dopo, però, gli ospiti trovano lo 0-1: Torrisi serve con il contagiriin area sulla destra, il quale controlla il pallone e calcia, infilandolo sul primo palo. LaSF insiste: al 22’ Angelucci si avventa in area su una palla vagante, Lanari respinge.