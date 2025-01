Game-experience.it - Remedy Entertainment di Alan Wake 2 vuole diventare la Naughty Dog europea

, storico studio dietro successi come Max Payne,e Control, ha raggiunto una nuova vetta di popolarità con2, acclamato survival horror del 2023. Elogiato per la sua narrazione coinvolgente e le sue grafiche d’avanguardia, il gioco ha mostrato l’ambizione dello studio di entrare nell’élite dell’industria videoludica. In un’intervista recente, il game director Kyle Rowley ha dichiarato che il team si ispira aDog, studio noto per titoli come Uncharted e The Last of Us, puntando auna versionedello studio americano.Come riportato su Tech4Gamers, stando a quanto affermato da Rowley, questa ambizione è visibile nel lavoro digià dai tempi di Quantum Break, dove lo studio ha iniziato ad integrare un approccio cinematografico ed una qualità tecnica degna diDog.