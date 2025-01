Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2025 in DIRETTA: sloveni sugli scudi, eliminato Insam

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: E’ un buon salto del tedesco Paschke, il vento frontale cala, lui arriva a 128.5 metri, punteggio di 126.6, terzo posto provvisorio vicinissimo agli14.12: Piomba giù repentinamente Villumstad nel finale, misura di 124.5, punteggio di 115.114.12: Ora Pius Paschke (Germania) – Fredrik Villumstad (Norvegia)14.11: Anche Muller che va lungo commette un errore in atterraggio, rischia la spigolata, si salva. Misura di 130 metri, punteggio di 115.9, passa il turno ma è 13mo14.10: Vento frontale per Kalinichenko che trova una buona misura ma pasticcia nell’atterraggio, misura di 124.5, punteggio di 10714.09: Ora Markus Mueller (Austria) – Vitaliy Kalinichenko (Ucraina)14.08: Buon salto di R. Kobayashi che elimina. Misura di 127 metri, punteggio di 121.